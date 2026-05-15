Капитан «Ростова» Вахания рассказал, было ли давление на команду перед игрой с «Акроном»

Защитник «Ростова» Илья Вахания рассказал, было ли давление на команду в матче 29-го тура Мир РПЛ с «Акроном». Именно в этом матче ростовчане гарантировали себе сохранение прописки в элитном дивизионе.

«Настрой был, конечно, победить – очень хотели решить этот вопрос. Слава богу, что получилось. Не сказал бы, что было сильное давление, потому что после победы над Махачкалой мы понимали: вероятность попасть в стыки уже небольшая. Вот на матч с «Динамо» (Махачкала) выходили под сильным давлением, и это ощущалось. Сейчас такого уже не было», — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.