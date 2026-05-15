Первый тренер Сафонова: Матвей, Хвича, Батраков и Кисляк в «ПСЖ» — это большая сила

Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, высказался о возможных переходах игрока московского «Локомотива» Алексея Батракова и полузащитника столичного ЦСКА Матвея Кисляка во французский клуб.

«На 100% не знаю характеров Батракова и Кисляка, хотя понимаю, что амбиции, возможности и талант у них большие. Но если оба перейдут в «ПСЖ», это будет очень хорошее подспорье для Матвея [Сафонова]. Он в неплохих отношениях с Хвичей [Кварацхелией], как и с другими. А если все четверо объединятся в одну группу, это будет большая сила. Моральная поддержка, родной язык, менталитет. К иностранцам нужен другой подход, хотя Матвей уже адаптировался и к этому. А если ребята перейдут в «ПСЖ», будет очень здорово. И Матвей сможет им помочь», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

