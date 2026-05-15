Илья Вахания: понимаем значение матча с «Зенитом», но выходим играть за «Ростов»

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о предстоящем матче 30-го тура Мир РПЛ с «Зенитом», в котором петербургский клуб может официально оформить чемпионство.

— Вы можете напрямую повлиять на исход чемпионской гонки. Держишь в голове, что можешь сделать чемпионом свой будущий клуб?

— Конечно, понимаем значение этого матча и то, что он влияет на чемпионскую гонку. Думаю, каждому клубу хочется оставить в ней свой след. Но выходим играть за «Ростов» и зарабатывать очки, потому что это нужно нам, а не кому-то ещё. Мы — «Ростов», хотим побеждать, — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.