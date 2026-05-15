Константин Генич эмоционально обратился к журналистам после своих слов о Галактионове

Футбольный комментатор Константин Генич обратился к журналистам после своих слов о главном тренере «Локомотива» Михаиле Галактионове, отметив, что он не давал инсайдов о будущем специалиста.

«Это вообще такой бред. Просто бредятина. Я обращаюсь ко всем блогерам, новостникам, которые вытаскивают это всё из эфира и публикуют вообще не так, как было сказано. Это провоцирует тренеров. И я знаю, что Михаил Михайлович дико разъярён и хотел позвонить мне, но, видимо, готовится к игре и позвонит уже после сезона. Но это просто трындец. Потому что контекст был следующий. Шнякин спрашивает: «Веришь, что Галактионов может оказаться в ЦСКА?» Я говорю: «Мне кажется, что Галактионов не совсем для ЦСКА подходит, скорее он бы подошёл для «Динамо», потому что он воспитанник «Динамо».

И продолжаю: «Конечно, к Михаил Михайловичу есть интерес, как будто я слышал, что он разговаривает с кем-то, это не устроило руководство «Локомотива». Выносят [в заголовки и новости], что Галактионов провёл переговоры с «Динамо», об этом узнало руководство «Локомотива», и, соответственно, оно недовольно поведением тренера. *****, вообще не так сказано было! Ну, понятно, у нас так делают новости. И потом приходится разгребать, как будто приходится оправдываться», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

