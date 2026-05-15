Барко: «Спартак» нацелен выиграть и бронзу РПЛ, и Кубок России

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко высказался о распределении сил на финальном отрезке сезона. Он заявил о намерении красно-белых выиграть и бронзовые медали в чемпионате России, и одержать победу в Кубке страны.

— Может, есть смысл экономить силы в матче с «Динамо» перед Суперфиналом Кубка, чтобы не получить травму?

— Нет, у нас совершенно другой подход. Самый важный матч для нас — это предстоящий. Ближайшая игра с «Динамо», поэтому сейчас полностью сосредоточены на этой встрече. А дальше уже полностью сосредоточимся на кубковой игре.

Мы нацелены побеждать и там и там — выиграть бронзу РПЛ и Кубок России, — сказал Барко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, за тур до конца сезона «Спартак» идёт на четвёртом месте в Мир РПЛ.