Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Барко: «Спартак» нацелен выиграть и бронзу РПЛ, и Кубок России

Барко: «Спартак» нацелен выиграть и бронзу РПЛ, и Кубок России
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко высказался о распределении сил на финальном отрезке сезона. Он заявил о намерении красно-белых выиграть и бронзовые медали в чемпионате России, и одержать победу в Кубке страны.

— Может, есть смысл экономить силы в матче с «Динамо» перед Суперфиналом Кубка, чтобы не получить травму?
— Нет, у нас совершенно другой подход. Самый важный матч для нас — это предстоящий. Ближайшая игра с «Динамо», поэтому сейчас полностью сосредоточены на этой встрече. А дальше уже полностью сосредоточимся на кубковой игре.

Мы нацелены побеждать и там и там — выиграть бронзу РПЛ и Кубок России, — сказал Барко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, за тур до конца сезона «Спартак» идёт на четвёртом месте в Мир РПЛ.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android