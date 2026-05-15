Бубнов поделился мыслями по поводу будущего Галактионова в «Локомотиве»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мыслями по поводу будущего главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова. Ранее сообщалось, что российский специалист интересен ЦСКА.

«Я так скажу… Он там ни в «Динамо», ни в ЦСКА и близко [не будет]… Ни в один московский клуб [не пригласят]. Там его не рассматривают. Останется в «Локомотиве»? Тоже вопрос. В том смысле, что если возьмёт третье место, то останется. А если не возьмёт? Уже другой вопрос», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиге за тур до конца текущего сезона.