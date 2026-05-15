Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов поделился мыслями по поводу будущего Галактионова в «Локомотиве»

Бубнов поделился мыслями по поводу будущего Галактионова в «Локомотиве»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мыслями по поводу будущего главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова. Ранее сообщалось, что российский специалист интересен ЦСКА.

«Я так скажу… Он там ни в «Динамо», ни в ЦСКА и близко [не будет]… Ни в один московский клуб [не пригласят]. Там его не рассматривают. Останется в «Локомотиве»? Тоже вопрос. В том смысле, что если возьмёт третье место, то останется. А если не возьмёт? Уже другой вопрос», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиге за тур до конца текущего сезона.

Материалы по теме
Бубнов: в Ростове, как и во всей стране, почему-то ненавидят «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android