Илья Вахания назвал четыре самых запоминающихся момента за время выступлений в «Ростове»

Защитник «Ростова» Илья Вахания назвал четыре самых запоминающихся момента за время выступлений в южном клубе. Он выделил свадьбу, рождение сына, попадание в сборную России и выход в Суперфинал Фонбет Кубка России. Ближайшим летом он покинет стан ростовчан и перейдёт в «Краснодар» — Вахания уже подписал с «быками» предварительное соглашение.

«Конечно, это рождение сына, свадьба и выход в Суперфинал Кубка России после победы над «Спартаком». Это было что-то невероятное. И ещё хочется добавить попадание в сборную. Наверное, именно эти четыре момента», — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.