Карседо: «Спартаку» удалось сохранить баланс и хорошую атмосферу

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о причинах хорошей игры красно-белых в концовке сезона-2025/2026. Команда ведёт борьбу за бронзовые медали и вышла в Суперфинал Фонбет Кубка России.

«Думаю, нам удалось сохранить баланс в команде. У нас хорошая атмосфера — это один из ключевых моментов», — сказал Карседо в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 51 очком, отставая от идущего третьим «Локомотива» на два очка. У красно-белых остаются математические шансы войти в тройку лидеров по итогам 30-го тура чемпионата страны.