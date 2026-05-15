Агент Тамерлана Мусаева ответил на критику в адрес форварда ЦСКА

Футбольный агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева, ответил на критику в адрес игрока.

«Тамерлан играет за большой клуб — естественно, все от него всегда будут ждать много голов. Да, в этом сезоне были периоды, когда он долго не забивал, упускал возможности. У нападающих бывают хорошие отрезки, а бывают плохие. И в эти плохие моменты им нужна поддержка от клуба, от болельщиков — от всех вокруг, так как психологический аспект играет большую роль. В первый год в ЦСКА Тамерлан много забивал, это был тот же Мусаев с теми же игровыми качествами. Все были счастливы, что ЦСКА за небольшие деньги приобрёл форварда, который приносил столько пользы и забил столько важных голов. Затем результативность упала, и все стали забывать тот успешный период. У Тамерлана были разные конкуренты на позиции, в ЦСКА работали разные тренеры, но по итогу каждый из них доверял Мусаеву больше, чем остальным. Это говорит о том, что Мусаев всё-таки обладает соответствующими качествами.

Если вы посмотрите статистику Тамерлана за весь период в ЦСКА, увидите там очень достойные цифры. И даже в этом сезоне у него шесть голов и четыре голевые передачи — не так плохо. А если бы он ещё иногда бил пенальти, как многие нападающие, количество голов могло быть гораздо больше. К примеру, Обляков забил восемь голов с пенальти в этом сезоне. Если бы половину из них забил Тамерлан, на его счету было бы 10 голов. И это уже достойный показатель для РПЛ, много у нас нападающих 10 голов забивают?

Болельщики и журналисты всегда найдут повод для критики, но факты и цифры показывают, что ситуация неплохая. Тамерлан очень трудолюбивый парень, не сомневаюсь, что его упорный труд принесёт плоды. Он будет забивать больше уже в следующем сезоне, я в этом уверен», — сказал Хархаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.