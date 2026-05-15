Осипенко, Сергеев, Бакаев и ещё семь футболистов пропустят 30-й тур РПЛ

Футболисты московского «Динамо» Максим Осипенко и Иван Сергеев, игроки «Локомотива» Егор Погостнов и Зелимхан Бакаев, защитник «Оренбурга» Фахд Муфи, полузащитник «Акрона» Стефан Лончар, нападающий «Пари НН» Даниил Лесовой, полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца пропустят заключительный, 30-й тур Мир РПЛ, из-за перебора жёлтых карточек. Об этом информирует пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

Защитник «Балтики» Кевин Андраде и вратарь «Пари НН» Вадим Лукьянов не примут участие в указанном туре из-за красных карточек.

Также из-за красной карточки 30-й тур пропустит главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев.

Тур начнётся в воскресенье, 17 мая, в 18:00 мск.

