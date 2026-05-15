Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осипенко, Сергеев, Бакаев и ещё семь футболистов пропустят 30-й тур РПЛ

Осипенко, Сергеев, Бакаев и ещё семь футболистов пропустят 30-й тур РПЛ
Комментарии

Футболисты московского «Динамо» Максим Осипенко и Иван Сергеев, игроки «Локомотива» Егор Погостнов и Зелимхан Бакаев, защитник «Оренбурга» Фахд Муфи, полузащитник «Акрона» Стефан Лончар, нападающий «Пари НН» Даниил Лесовой, полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца пропустят заключительный, 30-й тур Мир РПЛ, из-за перебора жёлтых карточек. Об этом информирует пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

Защитник «Балтики» Кевин Андраде и вратарь «Пари НН» Вадим Лукьянов не примут участие в указанном туре из-за красных карточек.

Также из-за красной карточки 30-й тур пропустит главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев.

Тур начнётся в воскресенье, 17 мая, в 18:00 мск.

Материалы по теме
Кому чаще везет в 30-м туре РПЛ — «Краснодару» или «Зениту»? Сравниваем статистику и матчи
Кому чаще везет в 30-м туре РПЛ — «Краснодару» или «Зениту»? Сравниваем статистику и матчи

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android