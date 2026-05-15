В социальных сетях и СМИ появился фейковый состав сборной Англии на ЧМ-2026

В средствах массовой информации и различных социальных сетях опубликовали фейковый состав сборной Англии на чемпионат мира 2026 года. Отметим, ранее пресс-служба «трёх львов» заявила, что итоговый состав на турнир в США, Канаде и Мексике будет озвучен в следующую пятницу, 22 мая.

На данный момент Англия занимает четвёртое место в рейтинге сильнейших сборных от ФИФА. На ЧМ-2026 команде Томаса Тухеля предстоит сыграть в группе L. Её соперниками будут Хорватия, Гана и Панама.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.