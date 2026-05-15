Представитель Захаряна: Арсен недоволен, что он не получает время в «Реале Сосьедад»

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, ответил, почему 22-летний футболист не играет с 20 марта.

— Захарян не играет, потому что это тренерское решение. В «Реале Сосьедад» уже не выходят на поле те футболисты, которые раньше играли, в том числе Браис Мендес. Арсен недоволен, что не получает время. Сложно комментировать решение Пеллегрино Матараццо.

— Есть ли у Захаряна желание сменить клуб?
— Будет видно в конце сезона, — приводит слова Голубина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

