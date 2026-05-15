Агент Мусаева заявил, что ЦСКА не планирует расставаться с нападающим

Футбольный агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева, рассказал о будущем игрока армейцев.

«Я обсуждал с руководством ЦСКА будущее Тамерлана, спрашивал о планах. Мне ответили, что в их планы не входит расставание с Мусаевым — они ценят его и верят, что он принесёт клубу ещё много пользы», — сказал Хархаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Тамерлан Мусаев провёл 40 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его действующий контракт рассчитан до лета 2028 года.