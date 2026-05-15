Мбаппе и Арбелоа высказали друг другу претензии перед игрой с «Овьедо» — The Athletic

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа и нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе провели беседу в преддверии матча 36-го тура Ла Лиги с «Овьедо» (2:0). Футболист выразил недовольство тем, что его оставили на скамейке запасных. В свою очередь, тренер высказал недовольство поведением француза в последние недели. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, Арбелоа не понравилось поведение Мбаппе перед игрой Ла Лиги с «Барселоной» (2:0), которая состоялась 10 мая. За день до встречи нападающий был включён в число футболистов, способных выйти на замену. Однако Мбаппе отказался от участия в предматчевой тренировке из-за дискомфорта.

Француз также подвергся критике внутри «Реала» из-за решения отправиться в Италию со своей девушкой, пока он восстанавливался после травмы подколенного сухожилия.

