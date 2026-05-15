Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпион Англии в составе «Лестера» Варди высказался о решении не переходить в «Арсенал»

Чемпион Англии в составе «Лестера» Варди высказался о решении не переходить в «Арсенал»
Комментарии

Нападающий «Кремонезе» Джейми Варди рассказал, как принял решение отказаться от перехода в лондонский «Арсенал» в 2016 году. Тогда футболист выступал за «Лестер Сити».

«Это была какая-то странная ситуация. Со мной никогда такого не было. На бумаге «Арсенал» казался намного больше нас. Тем летом я был в расположении сборной Англии, а когда находишься там, у тебя просто уйма свободного времени, что даже пугает. Это позволило мне обо всём хорошо подумать. А потом я просто сказал: «Нет, этого не случится», — сказал Варди в свежем выпуске подкаста The Rest Is Football.

В составе «лис» Варди выигрывал АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, а также дважды становился победителем Чемпионшипа.

Материалы по теме
Катастрофа «Лестера» — от чемпионства до третьей лиги за 10 лет! Как клуб уничтожал себя
Катастрофа «Лестера» — от чемпионства до третьей лиги за 10 лет! Как клуб уничтожал себя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android