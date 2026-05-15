Чемпион Англии в составе «Лестера» Варди высказался о решении не переходить в «Арсенал»

Нападающий «Кремонезе» Джейми Варди рассказал, как принял решение отказаться от перехода в лондонский «Арсенал» в 2016 году. Тогда футболист выступал за «Лестер Сити».

«Это была какая-то странная ситуация. Со мной никогда такого не было. На бумаге «Арсенал» казался намного больше нас. Тем летом я был в расположении сборной Англии, а когда находишься там, у тебя просто уйма свободного времени, что даже пугает. Это позволило мне обо всём хорошо подумать. А потом я просто сказал: «Нет, этого не случится», — сказал Варди в свежем выпуске подкаста The Rest Is Football.

В составе «лис» Варди выигрывал АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, а также дважды становился победителем Чемпионшипа.