Карпин ответил, кто станет чемпионом России в нынешнем сезоне

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением, кто станет чемпионом России в нынешнем сезоне. Перед заключительным 30-м туром Мир РПЛ первое место занимает «Зенит» с 65 очками. На второй строчке располагается «Краснодар» с 63 очками.

«Это достаточно простой вопрос. Думаю, что «Зенит» уже не отпустит чемпионство. Им достаточно ничьей в последнем туре, как минимум вничью они сыграют», — приводит слова Карпина «КП Спорт».

В 30-м туре сине-бело-голубые встретятся с «Ростовом». Игра пройдёт в Ростове-на-Дону. Чёрно-зелёные проведут матч с «Оренбургом». Встреча состоится в Краснодаре.

