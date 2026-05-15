Жена Варди отреагировала на слухи о возможном возвращении футболиста в «Лестер Сити»

Жена нападающего Джейми Варди, выступающего за «Кремонезе», Ребекка Варди в соцсетях отреагировала на слухи о возможном возвращении футболиста в «Лестер Сити».

Ранее сообщалось, что англичанин намерен вернуться в состав «лис», подписав контракт на один сезон. Жена игрока ответила на это комментарием: «Боюсь, это неправда».

В составе «Лестер Сити» Варди выигрывал АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, а также дважды становился победителем Чемпионшипа. За эту команду он выступал с 2012 по 2025 год. Помимо этого, в послужном списке футболиста есть «Галифакс Таун», «Флитвуд Таун» и другие клубы. Кроме того, нападающий выступал за сборную Англии.