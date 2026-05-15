The Athletic назвал два требования Моуринью перед назначением в «Реал»

Португальский специалист Жозе Моуринью, возглавляющий «Бенфику», через своего агента Жорже Мендеша сообщил мадридскому «Реалу» требования перед потенциальным назначением на пост главного тренера «сливочных». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, Моуринью настаивает на приглашение в «Королевский клуб» нескольких членов собственного тренерского штаба. Также португальский специалист запросил усиление в обороне.

Подчёркивается, что «Бенфика» заинтересована в продлении контракта с Моуринью, который рассчитан до лета 2027 года.

63-летний специалист возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.

