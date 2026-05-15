Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

40-летний Нойер продлил контракт с «Баварией» до 2027 года

40-летний Нойер продлил контракт с «Баварией» до 2027 года
Комментарии

«Бавария» на странице в социальной сети X объявила о продлении контракта с 40-летним вратарём и капитаном Мануэлем Нойером. Новое трудовое соглашение немецкого голкипера рассчитано до 2027 года.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года, когда перешёл из «Шальке». За этот период вратарь принял участие в 597 матчах во всех турнирах, в 269 из которых он отыграл «на ноль». С клубом немецкий голкипер стал 13-кратным чемпионом Германии и двукратным победителем Лиги чемпионов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 40-летнего футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
Мануэль Нойер включён в предварительный состав сборной Германии на ЧМ-2026 — Плеттенберг

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android