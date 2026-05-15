40-летний Нойер продлил контракт с «Баварией» до 2027 года

«Бавария» на странице в социальной сети X объявила о продлении контракта с 40-летним вратарём и капитаном Мануэлем Нойером. Новое трудовое соглашение немецкого голкипера рассчитано до 2027 года.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года, когда перешёл из «Шальке». За этот период вратарь принял участие в 597 матчах во всех турнирах, в 269 из которых он отыграл «на ноль». С клубом немецкий голкипер стал 13-кратным чемпионом Германии и двукратным победителем Лиги чемпионов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 40-летнего футболиста составляет € 4 млн.

