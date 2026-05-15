Агент Кирилла Глебова ответил, сыграет ли нападающий ЦСКА в матче с «Локомотивом»

Футбольный агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы нападающего ЦСКА Кирилла Глебова, ответил, сыграет ли вингер в матче 30-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом», который состоится 17 мая. Футболист получил сильный ушиб первого плюснефалангового сустава во встрече финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:0).

«Болевые ощущения у Глебова пока остаются, поэтому он ещё не тренировался в общей группе. Трудно ответить, сыграет ли Кирилл с «Локомотивом». Какая-то вероятность остаётся, но если и сыграет, то немного. Скорее всего, всё-таки нет, потому что последний тур — нет большого смысла форсировать восстановление», — сказал Хархаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

