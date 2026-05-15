Амад Диалло и Ян Диоманд вошли в состав сборной Кот-д'Ивуара на ЧМ-2026

Тренерский штаб сборной Кот-д'Ивуара объявил состав команды, которая примет участие в чемпионате мира 2026 года. Среди прочих в него вошли фланговый нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло и форвард «РБ Лейпциг» Ян Диоманд.

Вратари: Яхья Фофана («Анже»), Мохамед Коне («Шарлеруа»), Альбан Лафон («Панатинаикос»).

Защитники: Уилфрид Синго («Галатасарай»), Одилон Коссуну («Аталанта»), Усман Дьоманде («Спортинг»), Гислейн Конан («Жил Висенте»), Эммануэль Агбаду («Бешикташ»), Гела Дуэ («Страсбург»), Эван Н'Дика («Рома»), Клеман Акпа («Осер»).

Полузащитники и нападающие: Франк Кессье («Аль-Ахли»), Крист Равинель Инао Улай («Трабзонспор»), Базумана Туре («Хоффенхайм»), Элье Ваи («Ницца»), Николя Пепе («Вильярреал»), Симон Адингра («Монако»), Амад Диалло («Манчестер Юнайтед»), Эванн Гессан («Кристал Пэлас»), Секо Фофана («Порту»), Парфе Гиагон («Шарлеруа»), Ибраим Сангаре («Ноттингем Форест»), Жан Сери («Марибор»), Ян Диоманд («РБ Лейпциг»), Анж-Йоан Бонни («Интер»), Умар Диаките («Серкль Брюгге»).

На данный момент Кот-д'Ивуар занимает 34-е место в рейтинге сильнейших сборных от ФИФА, опережая Польшу, Россию и Швецию. На ЧМ-2026 команде Эмерса Фаэ предстоит сыграть в группе E. Её соперниками будут сборные Германии, Эквадора и Кюрасао.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.