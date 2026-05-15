Руслан Малиновский перейдёт в «Трабзонспор» свободным агентом — Романо

Комментарии

Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский перейдёт в турецкий «Трабзонспор» свободным агентом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации инсайдера, украинский хавбек дождётся окончания нынешнего контракта с «Дженоа», после чего присоединится к команде из Трабзона. Соглашение с турецким клубом будет рассчитано на три года.

В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник провёл 33 матча за клуб, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт действует до лета 2026 года. Согласно оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 2,5 млн.

