Нойер поделился эмоциями после продления контракта с «Баварией»

Вратарь и капитан «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал продление контракта с мюнхенским клубом до 2027 года. 40-летний голкипер выступает за немецкий гранд с 2011 года.

«Путешествие продолжается!

Очень рад остаться в «Баварии» ещё на год. Оглядываясь назад, понимаю, что это было невероятное путешествие на протяжении почти 15 лет, наслаждаюсь каждым моментом работы с этой командой, тренерским штабом и всем клубом.

В конце концов, это было понятное решение, принятое после некоторого времени размышлений. Я готов. Чувствую доверие клуба и мотивирован продолжать вносить свой посильный вклад в наш коллективный успех.

Теперь все мысли о конце сезона. Завтра поднимем трофей Бундеслиги, а неделю спустя приложим все усилия, чтобы выиграть Кубок Германии и сделать «золотой» дубль!» — написал Нойер в своём аккаунте в социальной сети.

