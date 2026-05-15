Моуринью: кто я такой, чтобы комментировать интервью президента «Реала»?

Главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью попросили высказаться относительно интервью президента мадридского «Реала» Флорентино Переса для El Chiringuito. В указанном интервью функционер заявил, что против «Королевского клуба» ведётся кампания, у него украли несколько титулов. Также Перес подчеркнул, что выиграл Лигу чемпионов больше раз, чем «Барселона».

«Я этого не видел, а даже если бы видел… кто я такой, чтобы комментировать интервью президента, тем более президента, имеющего такую ​​историю, как у Флорентино? У меня нет комментариев, не контактирую ни с президентом, ни с кем-либо из руководства «Реала», — приводит слова Моуринью A Bola.

Ранее СМИ сообщали, что португальский тренер близок к назначению в испанский гранд.

