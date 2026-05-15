В «МЮ» раскрыли, сможет ли Каземиро сыграть в последнем матче на «Олд Траффорд»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик ответил на вопрос, сможет ли Каземиро принять участие во встрече 37-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест». Встреча, которая пройдёт 17 мая, станет последней игрой для бразильца на «Олд Траффорд».

– Воскресенье станет для Каземиро эмоциональным днём. Будет ли он доступен, что вы можете сказать о нём, когда он будет прощаться с «Олд Траффорд»?

– Да, доступен. Послушайте, я могу говорить об этом, поскольку нахожусь здесь, знаком и работаю с ним. Думаю, он был великолепен для нас, лично для меня и для всей команды. Он нам дал ясность, которая помогает, когда знаешь ситуацию, он смог настроиться на то, чтобы отдать абсолютно все силы во всех аспектах, зная, что всё закончится в конце сезона. Думаю, как я уже говорил, это заслуга его подхода. И просто потому, что всё подходит к концу и есть ясность, легко может возникнуть и обратная ситуация, но он полностью выложился, поддержал нас персонально, своими выступлениями. У него, конечно, были взлёты и падения, как и у всех нас в футболе, за эти годы, но завершить сезон так сильно и увидеть ту связь, которая у него есть с командой и болельщиками — это действительно приятно, — приводит слова Кэррика официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

34-летний бразильский футболист выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. За это время он провёл за команду 159 матчей во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и 14 результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом истекает 30 июня 2026 года.