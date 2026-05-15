Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хотим победить». Тренер «Ростова» Альба — о матче с «Зенитом»

«Хотим победить». Тренер «Ростова» Альба — о матче с «Зенитом»
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о желании победить в матче 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Джонатан, в футболе мотивация играет большую роль. У «Зенита» она зашкаливает. Есть ли она у «Ростова»?
— Как не может быть мотивации в игре с «Зенитом»? Конечно же, она есть. Все футболисты хотят играть. Мы хотим победить. Для этого готовимся и работаем.

— Все ли игроки готовы после матча с «Акроном»?
— Готовы. На другого соперника у нас будет другой план. Посмотрим, как будут игроки работать на тренировках.

— В этом году «Ростов» ещё дома не побеждал. Есть ли надежда сделать это в 30‑м туре?
— Есть. Хотим подарить нашим болельщикам радость. Для этого мы работаем.

— Две победы подряд подняли настроение команде?
— После побед всегда хорошее настроение. Но план тренировок не изменился. Если победили, то всё сделали правильно — так и надо продолжать, — приводит слова Альбы «Матч ТВ».

«Ростов» с 33 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» лидирует с 65 очками и может стать чемпионом после этой игры.

Материалы по теме
Кому чаще везет в 30-м туре РПЛ — «Краснодару» или «Зениту»? Сравниваем статистику и матчи
Кому чаще везет в 30-м туре РПЛ — «Краснодару» или «Зениту»? Сравниваем статистику и матчи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android