«Хотим победить». Тренер «Ростова» Альба — о матче с «Зенитом»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о желании победить в матче 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

— Джонатан, в футболе мотивация играет большую роль. У «Зенита» она зашкаливает. Есть ли она у «Ростова»?

— Как не может быть мотивации в игре с «Зенитом»? Конечно же, она есть. Все футболисты хотят играть. Мы хотим победить. Для этого готовимся и работаем.

— Все ли игроки готовы после матча с «Акроном»?

— Готовы. На другого соперника у нас будет другой план. Посмотрим, как будут игроки работать на тренировках.

— В этом году «Ростов» ещё дома не побеждал. Есть ли надежда сделать это в 30‑м туре?

— Есть. Хотим подарить нашим болельщикам радость. Для этого мы работаем.

— Две победы подряд подняли настроение команде?

— После побед всегда хорошее настроение. Но план тренировок не изменился. Если победили, то всё сделали правильно — так и надо продолжать, — приводит слова Альбы «Матч ТВ».

«Ростов» с 33 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» лидирует с 65 очками и может стать чемпионом после этой игры.