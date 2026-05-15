Тренер «Ньюкасл Юнайтед» Хау высказался о возможном уходе Гордона из клуба

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау дал комментарий касательно слухов о возможном уходе нападающего Энтони Гордона из клуба.

«Не выпускаю Гордона на поле, поскольку есть планы относительно будущего направления работы? Когда вы доходите до этого этапа сезона, часть того, что вы делаете сейчас, естественно, будет ориентирована на следующий сезон, так что да. Энтони только что оправился от травмы. Думаю, команда хорошо играла в его отсутствие.

Есть ли новости о возможном переходе Гордона в «Баварию»? Нет, ничего, никаких новостей от меня нет. Это переговоры, которые потенциально могут состояться, но не со мной», — приводит слова Хау Sky Sports.