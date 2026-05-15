Перес проведёт срочную встречу с Мбаппе, глава «Реала» обеспокоен поведением игрока — AS

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен провести срочную встречу с нападающим Килианом Мбаппе. Планируется, что она должна состояться до отъезда француза на чемпионат мира, который стартует 11 июня. Об этом сообщает AS.

По информации источника, главу «Королевского клуба» беспокоит поведение Мбаппе. Пересу известно, что форвард дистанцировался от остальной команды, а его товарищи не понимают некоторые действия игрока.

В «Реале» по-прежнему считают действующего обладателя «Золотой бутсы» основным игроком, сам Перес воспринимает Мбаппе в качестве лучшего футболиста «сливочных», однако в «Реале» нет никого, кто был бы незаменим.

Материалы по теме Мбаппе и Арбелоа высказали друг другу претензии перед игрой с «Овьедо» — The Athletic

Громкие скандалы Мбаппе: