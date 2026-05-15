РФС поздравил бывшего арбитра Николая Левникова с днём рождения

Российский футбольный союз в официальном телеграм-канале поздравил бывшего арбитра Николая Левникова с днём рождения.

«Поздравляем Николая Левникова с юбилеем!

Сегодня экс-арбитру и действующему инспектору РПЛ исполняется 70 лет. В общей сложности Николай Владиславович провёл 71 международный матч и 155 игр на уровне высшей лиги чемпионата страны.

Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов в работе и благополучия», — сказано в публикации РФС.

Николай Левников был арбитром категории ФИФА с 1990 по 2001 год. Судья работал на чемпионате Европы — 1996, на Кубке конфедераций — 1997, а также на чемпионате мира — 1998. С декабря 2001 года по август 2006 года Левников был президентом Коллегии футбольных арбитров РФС.

Кому чаще везет в 30-м туре РПЛ — «Краснодару» или «Зениту»? Сравниваем статистику и матчи
