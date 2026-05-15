Винисиус не против прихода Моуринью в «Реал», несмотря на его поддержку Престианни

Для крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора не станет проблемой возможное возвращение в клуб тренера Жозе Моуринью, несмотря на позицию португальского специалиста, которую он занял во время конфликта бразильца с полузащитником «Бенфики» Джанлукой Престианни. Моуринью возглавляет лиссабонский клуб с сентября 2025 года. Об этом сообщает The Athletic.

Во время матча «Реала» и «Бенфики» в раунде плей-офф Лиги чемпионов, который состоялся 17 февраля, Винисиус заявил о расистских оскорблениях в свой адрес со стороны Престианни. После игры Моуринью предположил, что бразильский нападающий мог спровоцировать инцидент.

Позднее Престианни был дисквалифицирован на шесть матчей.

