Игрок ЦСКА Козлов: тяжело сказать, что это тот самый год, о котором я мечтал

Полузащитник ЦСКА Данила Козлов оценил нынешний сезон в своей карьере.

«Сезон получился непростой. Наверное, тяжело сказать, что это тот самый год, о котором я мечтал. Есть много моментов, которыми недоволен, надеюсь, буду стараться, чтобы следующий, последующий сезоны были лучше. Самое главное — прибавлять с каждым годом. Надеюсь, у меня ещё многое впереди», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

В феврале полузащитник перешёл в ЦСКА из «Краснодара». Перед заключительным 30-м туром Мир РПЛ красно-синие занимают пятое место. В нынешнем сезоне Козлов принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: