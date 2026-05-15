Экс-игрок «Локомотива» и «Зенита» Изидор вошёл в состав Гаити на ЧМ-2026

Тренерский штаб сборной Гаити объявил состав команды, которая примет участие в чемпионате мира 2026 года. Отметим, в него попал бывший нападающий московского «Локомотива» и санкт-петербургского «Зенита» Вильсон Изидор.

Вратари: Джонни Пласиде («Бастия», Франция), Александр Пьерр («Сошо», Франция), Жозуэ Дювергер («Космос», Германия).

Защитники: Карленс Аркус («Анже», Франция), Вильгенс Поген («Зюльте-Варегем», Бельгия), Рикардо Аде («Кито», Эквадор), Жан-Кевин Дювернь («Гент», Бельгия), Аннес Делкруа («Лугано», Швейцария), Кито Термонси («Янг Бойз», Швейцария), Мартин Экспириенс («Нанси», Франция), Дюк Лакруа («Колорадо Спрингс», США).

Полузащитники: Жозуэ Казимир («Осер», Франция), Левертон Пьерр («Визела», Португалия), Доминик Симн («Татран», Словакия), Вуденскай Пьерр («Вайолет Атлетик»), Карл Фред Сент («Эль Пасо Локомотив», США), Дэнли Жан-Жак («Филадельфия», США), Жан-Рикке Беллегард («Вулверхэмптон», Англия).

Нападающие: Дюкенс Назон («Эстегляль», Иран), Францди Пьерро («Ризеспор», Турция), Лусиус Дидсон («Даллас», США), Рубен Провиденс («Альмер Сити», Нидерланды), Яссин Форчун («Визела», Португалия), Вильсон Изидор («Сандерленд», Англия), Ленни Джозеф («Ференцварош», Венгрия), Деррик Этьенн-младший («Торонто», Канада).

На данный момент Гаити занимает 83-е место в рейтинге сборных от ФИФА. На ЧМ-2026 команде предстоит сыграть в группе C. Её соперниками будут сборные Шотландии, Бразилии и Марокко.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.