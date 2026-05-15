«Фиорентина» расторгла контракт с Пиоли спустя семь месяцев после увольнения

«Фиорентина» на официальном сайте объявила о расторжении контракта с бывшим главным тренером Стефано Пиоли и его штабом по взаимному согласию. При этом об увольнении 60-летнего специалиста «фиалки» объявили 4 ноября 2025 года.

«Энтузиазм, с которым Стефано Пиоли вернулся во Флоренцию, и общая признательность со стороны «Фиорентины» и её болельщиков не принесли тех результатов, на которые все надеялись. Сегодня благодаря эффективному сотрудничеству между ФК «Фиорентина» и Стефано Пиоли контракт расторгнут по согласию сторон, клуб желает Стефано Пиоли удачи в его профессиональной карьере», — написано в сообщении «Фиорентины».

Итальянец руководил командой с июля 2025 года.

Материалы по теме
Официально
«Фиорентина» объявила об увольнении Стефано Пиоли с должности главного тренера команды

