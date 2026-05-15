Саласар, которым интересовался «Зенит», перешёл из «Браги» в «Спортинг»

«Брага» на официальном сайте сообщила о переходе полузащитника Родриго Саласара в лиссабонский «Спортинг».

Стоимость трансфера составила € 30 млн. Отмечается, что данное соглашение о переходе игрока было заключено непосредственно между клубами без участия футбольных агентов и иных спортивных посредников, оно не предусматривало дополнительных сборов за посреднические услуги.

Ранее Саласаром интересовался «Зенит», однако в начале 2025 года переход не состоялся. Сообщалось, что «Брагу» не устроили гарантии оплаты трансфера, предложенные санкт-петербургским клубом, и она вышла из переговоров.

В 47 матчах нынешнего клубного сезона футболист забил 23 гола и отдал восемь голевых передач.