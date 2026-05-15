Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Саласар, которым интересовался «Зенит», перешёл из «Браги» в «Спортинг»

Саласар, которым интересовался «Зенит», перешёл из «Браги» в «Спортинг»
Комментарии

«Брага» на официальном сайте сообщила о переходе полузащитника Родриго Саласара в лиссабонский «Спортинг».

Стоимость трансфера составила € 30 млн. Отмечается, что данное соглашение о переходе игрока было заключено непосредственно между клубами без участия футбольных агентов и иных спортивных посредников, оно не предусматривало дополнительных сборов за посреднические услуги.

Ранее Саласаром интересовался «Зенит», однако в начале 2025 года переход не состоялся. Сообщалось, что «Брагу» не устроили гарантии оплаты трансфера, предложенные санкт-петербургским клубом, и она вышла из переговоров.

В 47 матчах нынешнего клубного сезона футболист забил 23 гола и отдал восемь голевых передач.

Материалы по теме
Рапопорт — о Тюкавине в «Зените»: € 20 млн — серьёзно, но хочет ли «Динамо» быть донором?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android