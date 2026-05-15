«ПСЖ» заинтересован в Камавинга, «Реал» готов обсудить трансфер — AS

«ПСЖ» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга. «Сливочные» готовы всерьёз рассмотреть вариант с продажей 23-летнего футболиста, если получат хорошее предложение. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в «Королевском клубе» сомневаются в перспективах французского полузащитника, который играет в команде с 2021 года.

В нынешнем сезоне Камавинга принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

