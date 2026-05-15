Тренер «Ман Юнайтед» Кэррик рассказал о состоянии Шешко перед игрой с «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик рассказал о состоянии травмированного нападающего команды Беньямина Шешко перед матчем 37-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест». Встреча пройдёт в воскресенье, 17 мая, в 14:30 мск.

– Вы упомянули, что с Каземиро в порядке. А как дела у Беньямина Шешко? Есть ли у вас ещё какие-нибудь проблемы?

– С Беном [Шешко] не так просто, как с Каземиро. Он всё ещё не на 100% справился со своей проблемой, так что, кроме этого, у нас всё в порядке, — приводит слова Кэррика официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Шешко провёл 32 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал одну результативную передачу.