Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» лидирует в борьбе за Мармуша, «Сити» оценивает форварда в € 60-65 млн — CO

«Барселона» лидирует в борьбе за Мармуша, «Сити» оценивает форварда в € 60-65 млн — CO
Комментарии

«Барселона» лидирует в гонке за потенциальный трансфер нападающего «Манчестер Сити» Омара Мармуша. Египетский футболист не стремится покинуть стан «горожан», однако хотел бы получать больше игрового времени. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «Манчестер Сити» готов продать 27-летнего форварда, если поступит предложение в размере € 60-65 млн. Сине-гранатовые видят в Мармуше потенциальную замену для Роберта Левандовского, который покинет команду летом. Ранее сообщалось об интересе к египтянину со стороны «Тоттенхэма» и «Астон Виллы».

В нынешнем сезоне Мармуш принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме
«Челси» не продаст Педро «Барселоне» — Daily Mail

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android