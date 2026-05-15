«Барселона» лидирует в борьбе за Мармуша, «Сити» оценивает форварда в € 60-65 млн — CO

«Барселона» лидирует в гонке за потенциальный трансфер нападающего «Манчестер Сити» Омара Мармуша. Египетский футболист не стремится покинуть стан «горожан», однако хотел бы получать больше игрового времени. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «Манчестер Сити» готов продать 27-летнего форварда, если поступит предложение в размере € 60-65 млн. Сине-гранатовые видят в Мармуше потенциальную замену для Роберта Левандовского, который покинет команду летом. Ранее сообщалось об интересе к египтянину со стороны «Тоттенхэма» и «Астон Виллы».

В нынешнем сезоне Мармуш принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

