Главная Футбол Новости

Майкл Кэррик ответил на вопрос о своём будущем в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик перед матчем 37-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» ответил на вопрос о своём будущем в клубе. Контракт специалиста истекает летом нынешнего года.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем
– Похоже, в воскресенье вас не ждёт прощание с «Олд Траффорд». Знаю, вам надоело, что мы постоянно спрашиваем о вашем будущем, но мне кажется, мы должны это сделать. Конец близок? Появляется ли ясность?
– Честно говоря, не могу вас винить за этот вопрос. Ну да, осталось две игры, верно? Это всё, что мы знаем, кроме этого мне нечего сказать. Вероятно, вы этого и ожидали. Думаю, ситуация для всех нас достаточно ясна, так что подготовка к игре остается прежней, и это не меняет того, что я буду делать на этой неделе.

– Насколько вы вовлечены в обсуждение будущего клуба, когда речь идёт о контрактных переговорах и тому подобном? Вы принимаете в этом участие или сосредоточены на футболе?
– Послушайте, моё будущее решится довольно скоро. Знали, что это произойдёт ближе к концу сезона, если не в самом конце, так что ничего не изменилось. В этом плане нет никаких существенных изменений. Таковы реалии. А дальше всё, что будет, наступит совсем скоро, — приводит слова Кэррика официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Кэррик возглавил «Манчестер Юнайтед» в январе 2026 года. Под его руководством команда провела 15 матчей, в которых одержала 10 побед. На данный момент «МЮ» с 65 очками занимает третье место в таблице АПЛ.

«МЮ» просто обязан оставить Кэррика тренером. Аргументов слишком много
