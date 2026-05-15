«Он уделал всех». Макси Лопес — о реакции Месси на мнение, что он не заслужил «ЗМ»-2010

Бывший футболист «Барселоны» Макси Лопес поделился историей, рассказанной ему экс-полузащитником «блауграны» Андресом Иньестой о реакции форварда Лионеля Месси на мнение, что он не заслужил «Золотой мяч» 2010 года.

«Пресса говорила, что его [«Золотой мяч»] заслужили Хави или Иньеста, но Месси снова выиграл. Когда они вернулись к тренировкам, царила странная, напряжённая атмосфера. Они устроили небольшую тренировочную игру, и Месси просто уделал всех, так что они не могли сказать ему ни слова. Лео был с другой планеты», — приводит слова Лопеса аккаунт Derechazo со ссылкой на ESPN на странице в социальной сети X.

Иньеста занял второе место в голосовании на «Золотой мяч» — 2010, Хави — третье.

