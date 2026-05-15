Гвардиола: разочаровался в английском футболе — до сих пор не назвали трибуну в мою честь!

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пошутил перед финальной встречей Кубка Англии с «Челси». Испанский специалист проведёт 24-й матч в своей карьере на «Уэмбли». Встреча команд пройдёт в субботу, 16 мая, в 17:00 мск.

Кубок Англии . Финал Кубок Англии . Финал 16 мая 2026, суббота. 17:00 МСК Челси Лондон Не начался Манчестер Сити Манчестер Кто победит в основное время? П1 X П2

«Разочаровался в английском футболе — они до сих пор не назвали трибуну в мою честь! (улыбается) Я был там много раз — могли бы хотя бы ложу или какую-то VIP-зону назвать [в мою честь]. Может, я ещё 24 раза туда приеду. Это действительно особенное место.

Всё началось в «Барселоне», когда выиграли первую Лигу чемпионов. Потом матч с «Манчестер Юнайтед» уже в качестве тренера «Барселоны». И уже здесь, с «Ман Сити», мы постоянно туда попадали: полуфиналы, финалы, победы, поражения, снова победы.

Они очень хорошо организовали финал [этого года]. Всё сделано красиво. Газон потрясающий, надеюсь, что будет хорошая погода и что ничего не случится с болельщиками, которые будут приходить на стадион», – приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».