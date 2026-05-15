Ф. Лопес: «Барса» не могла украсть у «Реала» 7 титулов. У нас играли Месси, Иньеста и Хави

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес отреагировал на слова президента мадридского «Реала» Флорентино Переса, заявившего о краже у «сливочных» семи трофеев Ла Лиги из 14. Также глава «Королевского клуба» обвинил «блауграну» в коррупции из-за её связи с бывшим вице-президентом технического комитета судей (CTA) Хосе Марией Негрейрой.

«У каждого своя точка зрения. Не думаю, что правильно говорить, что «Барса» украла семь чемпионских титулов, ведь у нас играли Месси, Иньеста и Хави. Это невозможно.

Нас не волнует подобное. Мы сосредоточены на своём пути. Нас не волнует, что происходит за пределами «Барсы». Мы крайне сосредоточены на собственных делах», — сказал Лопес на радиостанции Cadena Ser.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: