Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола высказался перед финалом Кубка Англии с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался перед финальным матчем Кубка Англии с «Челси». Встреча команд пройдёт в субботу, 16 мая, начало матча — в 17:00 мск.

– Нужно ли вам мотивировать своих игроков на финал и какое послание вы бы хотели им передать?

– Послание заключается в том, как мы должны двигаться, бегать, играть с «Челси», чтобы победить их. Вот это послание. Послание в том, что это финал Кубка Англии, на «Уэмбли», между двумя престижными клубами, с нашими болельщиками, которые прилагают невероятные усилия, чтобы приехать в Лондон, а это недёшево. Они едут поддерживать нас и стараются быть на высоте ради победы. У нас всегда есть план на игру, который нужно выполнить, – приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».