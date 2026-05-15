Анчелотти высказался в соцсетях о продлении контракта с Бразильской конфедерацией футбола

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался в соцсетях о продлении трудового соглашения с Бразильской конфедерацией футбола (CBF) до 2030 года.
«Для меня большая честь сотрудничать с этой замечательной страной ещё четыре года», — сказано в публикации специалиста.
Итальянский тренер возглавляет бразильскую национальную команду с мая 2025 года. Под руководством 66-летнего специалиста сборная Бразилии провела 10 матчей, в которых пять раз победила, два раза сыграла вничью и потерпела три поражения.
На чемпионате мира — 2026 сборная Бразилии сыграет в группе C с национальными командами Марокко, Гаити и Шотландии.