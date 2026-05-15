«Я не привык так высказываться». Толиссо – о непопадании в состав Франции на ЧМ-2026

Полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо высказался о непопадании в состав сборной Франции на чемпионат мира 2026 года. Отметим, что хавбек принимал участие в победном для французов ЧМ-2018 в России.

«Я не привык так высказываться, но, учитывая всю поддержку и все полученные сообщения, хотел бы сказать вам огромное спасибо.

Конечно, разочарован, потому что приложил все усилия для достижения цели поехать на чемпионат мира, но такова жизнь. Покажу на своём примере: сделаю ещё больше и никогда ничего не брошу», – написал Толиссо в своём аккаунте в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Толиссо провёл 37 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал шесть результативных передач.