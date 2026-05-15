Астон Вилла — Ливерпуль: стартовые составы команд на матч 37-го тура АПЛ 2025/2026

Сегодня, 15 мая, состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Астон Вилла» из Бирмингема и «Ливерпуль». Встреча состоится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра выступит Крис Кавана (Ланкашир). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
15 мая 2026, пятница. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Ливерпуль
Стартовые составы команд.

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Линделёф, Конса, Макгинн, Тилеманс, Буэндия, Уоткинс, Динь, Торрес, Роджерс.

«Ливерпуль»: Мамардашвили, Гомес, ван Дейк, Конате, Керкез, Собослаи, Мак Аллистер, Джонс, Гакпо, Гравенберх, Нгумоа.

На данный момент «Астон Вилла» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Ливерпуль» располагается на четвёртой строчке. У обеих команд по 59 очков.

В следующем туре «вилланы» на выезде сыграют с «Манчестер Сити», «красные» примут «Брентфорд». Все игры 38-го тура АПЛ состоятся 24 мая.

