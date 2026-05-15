В «Реале» не знали, что Мбаппе выйдет к журналистам после матча с «Овьедо» — RMC Sport

В мадридском «Реале» не ожидали, что нападающий Килиан Мбаппе вышел к журналистам после матча 36-го тура Ла Лиги с «Овьедо» (2:0). Француз сделал это по собственной воле, несмотря на сопровождение его сотрудником пресс-службы «сливочных». Об этом сообщает RMC Sport.

Во время выхода к журналистам Мбаппе сказал, что не появился в стартовом составе на игру с «Овьедо», поскольку главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа сообщил ему, что он четвёртый нападающий в команде. На пресс-конференции испанский специалист опроверг слова форварда и подчеркнул, что никогда не говорил, что Мбаппе является четвёртым нападающим «Королевского клуба».

