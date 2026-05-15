Б. Фернандеш обошёл Роналду и де Хеа по числу наград игроку года в «МЮ» у болельщиков

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан игроком года в клубе по версии болельщиков «красных дьяволов». Тем самым португальский хавбек обошёл по числу наград экс-одноклубников Давида де Хеа и Криштиану Роналду. Об этом сообщает аккаунт «МЮ» в социальной сети X.

Фернандеш выбран лучшим игроком команды в пятый раз. Роналду и де Хеа признавались самыми ценными футболистами «красных дьяволов» по четыре раза.

В нынешнем сезоне Бруну принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.