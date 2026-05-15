Моуринью хочет пригласить Рашфорда в «Реал» в случае назначения в клуб — журналист Делани

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью, которого различные СМИ связывают со скорым назначением в мадридский «Реал», хотел бы пригласить в «Королевский клуб» нападающего Маркуса Рашфорда. Об этом сообщает Football365 со ссылкой на журналиста The Independent Мигеля Делани. В нынешнем сезоне «Барселона» арендовала вингера у «Манчестер Юнайтед».

«У Моуринью уже сложились хорошие отношения с Рашфордом, есть ощущение, что он с удовольствием бы сделал это [пригласил футболиста в «Реал»] по двум причинам. Во-первых, чтобы заполучить хорошего игрока, которого он знает. Во-вторых, чтобы уже сейчас создавать проблемы для «Барселоны», — написал Делани.

Моуринью работал с Рашфордом в «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год.

