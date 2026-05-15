Деку вылетел в Лондон для переговоров с представителями Жоао Педро – Sport.es

Спортивный директор «Барселоны» Деку вылетел в Лондон для переговоров с представителями нападающего «Челси» Жоао Педро. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, в «Барселоне» столкнулись с трудностями при переговорах с форвардом мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом. Бразильский нападающий лондонского клуба является запасным вариантом для сине-гранатовых. Помимо встречи с агентами игрока, Деку, вероятно, посетит финал Кубка Англии, в котором сыграют «Челси» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Жоао Педро провёл 48 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал шесть результативных передач. Согласно оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 75 млн.