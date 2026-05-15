Стали известны детали парада «Интера» в честь «золотого» дубля
Миланский «Интер», который в нынешнем сезоне стал чемпионом Италии и выиграл Кубок страны, проведёт парад в честь своего «золотого» дубля, мероприятие состоится в воскресенье, 17 мая. Об этом сообщает официальный сайт «нерадзурри».

Парад пройдёт от стадиона «Сан-Сиро» до площади Дуомо. Клубное телевидение проведёт онлайн-трансляцию празднования с комментариями на итальянском и английском языках. После финального свистка матча 38-го тура Серии А с «Вероной» состоится церемония награждения миланской команды. Эфир включит интервью со специальными гостями и показ главных моментов сезона.

К этому моменту «Интер» 21 раз становился чемпионом Италии и 10 раз брал Кубок страны.

